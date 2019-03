Secretariado Gitano denuncia 14 casos de discriminación en Asturias en 2017, la mayoría en medios de comunicación

Publicado 18/03/2019 12:20:12 CET

La Fundación Secretariado Gitano ha presentado este lunes su Informe anual de discriminación, coincidiendo con el 21 de marzo, Día internacional contra el Racismo y la Xenofobia. El informe refleja que en Asturias se registraron catorce denuncias por discriminación a lo largo de 2017, la mayoría de ellas por informaciones o comentarios aparecidos en medios de comunicación.

El técnico de la Fundación, Marcos Gabarre, ha explicado momentos antes del inicio de la jornada que la mayoría de los casos que se registraron en Asturias se vinculan a comentarios ofensivos de usuarios registrados en las noticias que estaban vinculadas con personas de etnia gitana.

No obstante, también se han recibido denuncias por noticias en las que se especifica, en caso de sucesos, que una persona responsable de un delito es de etnia gitana. Esto, en opinión de Gabarre, se hace en los medios "sin tener en cuenta el daño" que se puede hacer al colectivo gitano por la actuación particular de una persona. En total, once de las catorce denuncias están vinculadas a los medios de comunicación.

Otra de las denuncias se produjo en Langreo, donde unos vecinos "acosaban" a una familia de etnia gitana por vivir en su bloque de pisos. Hubo además dos casos de discriminación en el acceso a bienes y servicios, registrados en Gijón. El primero de ellos se produjo cuando a un hombre le impidieron entrar en un restaurante por "tener orden de no atender a personas gitanas", y el segundo, cuando un grupo de parejas no pudo acceder a un bar de copas por su etnia porque se habían producido casos de robos de bolsos en su interior.

En la jornada se ha presentado el trabajo que realiza la FSG en materia de Igualdad de trato y lucha contra la discriminación; con especial atención en este informe al análisis de la discriminación, que afecta sobre todo a las mujeres gitanas, y se han dado a conocer los casos de discriminación recogidos por la FSG a nivel estatal y del Principado de Asturias detectados a lo largo del año 2017.

En la presentación han participado la Directora General de Servicios Sociales de la Consejería de Derechos y Servicios Sociales, Lina María Menéndez Sánchez, el Director Territorial de Asturias de la Fundación Secretariado Gitano, Víctor García Ordás y Marisa Ponga Martos, concejala del Gobierno del Área de atención a las personas e igualdad del Ayuntamiento de Oviedo.