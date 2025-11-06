Seis bandas y solistas asturianos compiten mañana en la final del 40º Concurso de Maquetas de Pop-Rock

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Seis bandas y solistas asturianos participarán mañana en la final del 40º Concurso de Maquetas de Pop-Rock, que organiza la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos a través de la Dirección General de Juventud. El certamen se celebrará en la sala Kuivi Almacenes, en Oviedo, a partir de las 20.00 horas, con entrada gratuita.

Los finalistas --Zero Castigo, Elena Delfrade, Casino SA, Sociedad Anónima y Scherz-- ofrecerán un concierto conjunto que cerrará la artista Lorena Lawns, ganadora de la anterior edición.

El director general de Juventud, Francisco de Asís Fernández, ha destacado este jueves la importancia del concurso como "espacio de encuentro y proyección para los jóvenes creadores asturianos". Asimismo, ha invitado al público "a disfrutar de un concierto gratuito donde podrán comprobar el nivel que atesora el talento juvenil asturiano en materia musical".