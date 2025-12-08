Seis cortometrajes asturianos se incorporan al catálogo Laboral Cinemateca Cortos

Archivo - Universidad Laboral de Gijón. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

Seis cortometrajes asturianos, tres documentales y tres de ficción, se incorporan este mes al catálogo de distribución Laboral Cinemateca Cortos, una herramienta de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte para la promoción de cineastas asturianos o residentes en el Principado en certámenes nacionales e internacionales.

Entre los cortos destacan Tolos fueos el fueu, de Diego Flórez, y Saltar, de Lía Lugilde, estrenados en el 63 Festival Internacional de Cine de Gijón; Lo que fuiste, de Iván Ladeiras, ganador del Premio Nuevos Realizadores 2024; La llegada al río de un apuesto piragüista, de Álex Galán; Ur, de Pablo Casanueva; y Cases, primer cortometraje de Jandro Llaneza, galardonado con el Premio Laboral Cinemateca Cortos en el pasado FICX.

El comité evaluador estuvo formado por Víctor Paz, Manuel Lacasa y Tariq Porter, quienes valoraron la calidad narrativa, estética y documental de los proyectos.

Los cortometrajes reflejan temáticas muy diversas, desde la memoria histórica y la despoblación rural hasta reflexiones sociales, humor y paisajes emblemáticos de Asturias.