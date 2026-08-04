Seis heridos en Carreño tras chocar un autobús y un coche

Accidente - SEPA

OVIEDO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas en una colisión entre un autobús de pasajeros y un turismo en la AS-19, cerca del polígono de Falmuria, en la zona de Prendes, Carreño. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) cinco personas heridas han sido trasladadas al Hospital de Jove, una en ambulancia de soporte vital básico y cuatro en ambulancia convencional, y una persona herida grave, un varón, ha sido evacuado en la UVI Móvil al Hospital de Cabueñes.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 9.54 horas, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). En la llamada se indicó que se había producido una colisión entre un autobús y un turismo. La persona del turismo estaba atrapada.

Se movilizó al Jefe de la Zona Centro de Bomberos de Asturias del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a cinco bomberos con base en Avilés y a tres con base en La Morgal, aunque finalmente no fue necesaria la intervención de estos últimos.

Una vez en la zona, los bomberos procedieron a la excarcelación del conductor del turismo. Una vez finalizada esta operación, se realizaron tareas de limpieza de la calzada. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al SAMU que activó la UVI Móvil de Gijón, una ambulancia de soporte vital básico y una convencional de la zona y una ambulancia colectiva.

Desde la Guardia Civil han precisado que el siniestro se produjo en el punto kilométrico 2,3 de la AS-19, con una colisión frontal angular en el lado izquido entre turismo Mazda 3 y autobus Mercedes Benz. En el autobus viajaban conductor y siete pasajeros.