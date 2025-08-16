Seis incendios se mantienen activos este sábado en Asturias mientras bomberos y UME trabajan en su control

Archivo - Bomberos de Asturias trabajan para extinguir las llamas en un incendio forestal. - Xuan Cueto - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Asturias registra este sábado 14 incendios forestales, de los cuales seis permanecen activos, siete están controlados y uno estabilizado, según datos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Durante la noche han trabajado en su extinción efectivos de Bomberos del SEPA, la Unidad Militar de Emergencias (UME), Agentes del Medio Natural y empresas forestales.

En el incendio de Genestoso, en Cangas del Narcea, continúan operativos bomberos de Tebongo, La Morgal e Ibias, junto a la UME, un medio aéreo del SEPA y dos cuadrillas de la empresa forestal Medio Ambiental Valledor.

En Somiedo trabajan bomberos de Grado, la empresa Servicios y Naturaleza Astures y la BRIF de Tineo. El operativo está coordinado desde el Puesto de Mando Avanzado en Cangas del Narcea, bajo la dirección de un jefe de zona de bomberos.

Otros incendios activos se registran en Bezanes (Caso), Taranes (Ponga), Camarmeña (Cabrales) -donde sigue cerrada la Ruta del Cares- y Ligüeria/Omedal (Piloña).

Los incendios controlados se concentran en Cangas del Narcea (dos), Coaña (dos), Castrillón (uno), Allande (uno) y Cangas de Onís (uno). El incendio de Villanueva de Oscos (La Garganta/Sierra de la Bobia) permanece estabilizado, con labores de vigilancia de bomberos de Grandas de Salime y Barres.

Además, en Degaña se mantiene la vigilancia en la zona limítrofe con el incendio de Anllares del Sil, en León, y en Ponga se sigue controlando la vertiente leonesa de La Uña. Las autoridades insisten en extremar precauciones y recuerdan que se debe llamar al 112 solo en caso de emergencia.