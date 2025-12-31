Sekuens destina 250.000 euros a impulsar los centros públicos de apoyo al emprendimiento

Archivo - El director general de Sekuens, David González. - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo, a través de la Agencia Sekuens, ha aprobado la concesión de 250.000 euros en ayudas para apoyar la actividad de los semilleros de empresas del Principado, los espacios de titularidad pública que prestan apoyo a los emprendedores durante las primeras fases de sus proyectos empresariales.

Las solicitudes aprobadas permitirán movilizar 465.136 euros para reforzar la actividad de los centros de empresas públicos como agentes clave del ecosistema regional de emprendimiento. Con estos fondos, se subvencionan los gastos de personal destinado a tareas de orientación, asesoramiento y acompañamiento a emprendedores, así como otras actuaciones vinculadas al funcionamiento de los semilleros.

En esta convocatoria han resultado beneficiarias diez entidades: el Ayuntamiento de Tineo, la Sociedad de Desarrollo La Curtidora, la Ciudad Industrial del Valle del Nalón (Valnalón), Promoción Empresarial y Turística de Gijón, el Ayuntamiento de Cangas del Narcea, las Cámaras de Comercio de Avilés y Oviedo, la Sociedad para el Desarrollo de las Comarcas Mineras (Sodeco, con dos proyectos) y el Ayuntamiento de El Franco. La diversidad de beneficiarios evidencia la capilaridad territorial de la red de apoyo emprendedor.