SEPA mantiene un retén nocturno y rastrea con drones al pescador desaparecido en Coaña

Imágenes de la búsqueda del pescador desaparecido en Coaña - SEPA

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) mantienen activo el dispositivo de búsqueda del pescador de 51 años desaparecido este sábado por la tarde en la zona de Punta de Engaramada, en las inmediaciones de la localidad de Loza, concejo de Coaña.

Según ha informado este servicio, a estas horas, la mayor parte del personal movilizado ha sido retirada del lugar, aunque permanecerá durante toda la noche un retén compuesto por dos bomberos del parque de Barres y la Unidad de Drones, que realiza rastreos con cámara térmica, revisando de nuevo zonas de cuevas conectadas entre las playas, como ya hicieron a lo largo del día.

El operativo, coordinado por Bomberos del SEPA, sectorizó la línea de costa en cinco zonas, que se extienden aproximadamente entre Lugar Nuevo y Medal, y mañana se prevé ampliar la búsqueda hacia el este. Los rastreos se realizan con extremas precauciones, debido a la exposición al mar y a la pendiente de la zona.

Al amanecer se retomarán las labores de búsqueda por tierra, mar y aire con personal de los parques de Barres, Valdés, Tineo, Pravia y La Morgal, así como con el Grupo de Rescate, la Unidad Canina con dos equipos, la Unidad de Drones y las ERIEs de Rastreo, Acuática y Psicosocial de Cruz Roja, junto con voluntarios de Protección Civil de Navia.

La coordinación del dispositivo contará con dos mandos de bomberos, un jefe supervisor y un jefe de zona, así como técnicos de Bomberos y Protección Civil del 112 Asturias en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) instalado en Loza.

La Guardia Civil mantiene patrullas por tierra, movilizará al GREIM (Grupo de Rescate e Intervención de Montaña) y los GEAS (Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas), y el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Gijón mantiene en la zona una embarcación y su helicóptero.

En los rastreos aéreos, si las condiciones meteorológicas lo permiten, se turnarán las tres aeronaves: la de la Guardia Civil, el Helimer de Salvamento Marítimo y el helicóptero medicalizado del SEPA con el Grupo de Rescate. En el mar intervendrán las embarcaciones de la Guardia Civil, los GEAS, la ERIE acuática de Cruz Roja y la de Salvamento Marítimo.

El Ayuntamiento de Coaña ha cedido instalaciones municipales en Loza para que los familiares del desaparecido reciban asistencia de la ERIE Psicosocial de Cruz Roja, que también los ha acompañado durante la jornada.