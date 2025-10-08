El Sepepa dedicará 29 millones en dos años a financiar cursos de formación para desempleados y ocupados

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS

El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) - destinará casi 29 millones a financiar acciones formativas para personas desempleadas y ocupadas a lo largo de este año y el próximo. El organismo gestiona dos programas diferentes sobre especialidades y certificados profesionales para mejorar la inserción laboral en los que se han introducido cambios orientados a agilizar la tramitación y reducir burocracia.

Según ha informado el Gobierno asturiano, el Boletín Oficial del Principado (BOPA) ha publicado hoy la convocatoria de ayudas a los centros de formación para los cursos de especialidades, dotada con 10,9 millones.

La línea incluye novedades para hacerla más flexible y agilizar los pagos, así como facilidades para que se puedan conciliar los cursos con la vida laboral y personal del alumnado. Entre ellas, destacan un sistema dual para completar la formación, con un régimen general y otro intensivo, y el uso de aulas virtuales.

Además, por primera vez se tramitarán de forma conjunta, en una sola convocatoria, las subvenciones a cursos para personas desempleadas y ocupadas. Hasta ahora, se tramitaban por separado. La primera línea, dirigida a los parados, suma más de 7,5 millones. Por su parte, la diseñada para personas que ya tienen un puesto de trabajo cuenta con una dotación de 3,3 millones.

En ambos casos, el objetivo es aumentar la cualificación profesional o recualificar en una nueva ocupación a las personas participantes, de manera que mejoren su empleabilidad y su posición en el mercado de trabajo.