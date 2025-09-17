El Sepepa implanta un nuevo sistema de gestión para simplificar los pagos a empresas y centros de formación

OVIEDO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa) ha implantado un nuevo sistema de gestión que busca simplificar los trámites administrativos y reducir la burocracia en el pago a empresas y centros que imparten formación para personas desempleadas y ocupadas.

Así lo ha explicado el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, que ha presentado la iniciativa este miércoles en la Comisión celebrada en la Junta General, donde ha destacado que el pasado año más de 20.000 personas se beneficiaron de estos cursos.

Como parte del plan de modernización del Sepepa, el pasado julio se introdujo un modelo de pago por módulos, basado en un coste simplificado, un sistema que establece un precio fijo por participante y hora de formación, que se aplicará tanto a las entidades beneficiarias de subvenciones públicas como a los centros propios.

A juicio del consejero, este cambio representa un avance significativo en la reducción de la carga burocrática, tanto para las empresas privadas como para el propio organismo.

El año pasado, la formación para el empleo contó con más de 71,2 millones de presupuesto para financiar 955 acciones formativas dirigidas a 12.700 personas desempleadas y 509 cursos para más de 7.300 personas ocupadas. En total, se desarrollaron cerca de 1.500 cursos.

AYUDAS PARA AUTÓNOMOS

Además, Sánchez ha expuesto las medidas que se están llevando a cabo para fomentar el empleo por cuenta propia en Asturias. Estas actuaciones, gestionadas a través de la Dirección General de Empresa y Comercio, cuentan con una dotación cercana a los 11 millones en ayudas para autónomos.

"Entre las principales líneas de apoyo destacan el programa de fomento del empleo autónomo, con más de 2,5 millones; la tarifa rural, dotada con 4 millones, y las ayudas para el mantenimiento del empleo autónomo en concejos rurales, que también cuentan con 4 millones", ha destacado el Principado.

En cuanto al impulso de la cultura emprendedora, el consejero ha valorado la colaboración entre diferentes entidades como Valnalón, Sepepa, Sekuens, Asturex, así como con las Cámaras de Comercio y la Universidad de Oviedo, que trabajan en conjunto para promover el emprendimiento en Asturias.