¿Será Oviedo Capital Europea de la Cultura en 2031? Este viernes se conocerá si pasa el corte

Frame del video final de la candidatura de Oviedo como Capital Europea de la Cultura 2031 - OVIEDO2031

OVIEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Oviedo conocerá este viernes si continúa en la carrera para convertirse en la próxima Capital Europea de la Cultura en 2031, batalla en la que se medirá con las candidaturas de Granada, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Burgos, Palma de Mallorca, Potries (Valencia), Toledo, y Cáceres.

De entre todas estas ciudades, se seleccionarán entre tres y cuatro finalistas. Los proyectos tendrán hasta final de 2026 para implementar su propuesta, con las recomendaciones del jurado, y materializar las mejoras en la redacción de un nuevo 'bid book', que será valorado a finales de 2026 con un proceso definitivo de selección del que saldrá el nombre de la próxima Capital Europea de la Cultura en 2031.

Este viernes a las 13.00 horas el Ministerio de Cultura ha convocado a los medios para el anuncio de las ciudades españolas que participarán en la selección final a Capital Europea de la Cultura en 2031 en la sala de prensa de su sede en la madrileña Plaza del Rey.

El equipo de la candidatura de Oviedo seguirá el veredicto en el Museo Arqueológico de Asturias a partir de las 12.50 horas. Hasta allí se desplazarán el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, para conocer el veredicto del comité de expertos.

LA PROPUESTA OVETENSE

La candidatura de Oviedo ofece un proyecto cultural que busca implicar a la ciudadanía, al sector cultural y a todo el territorio asturiano, poniendo el foco en la cultura como "motor de transformación social, diálogo y desarrollo".

El proyecto, que comenzó bajo el lema '¡Puxa Europa!' ha desembocado en el concepto que guiará toda la candidatura, la 'Amabilidá'. Este concepto se plantea como "una herramienta de transformación cultural y social capaz de conciliar generaciones, reequilibrar carencias, combatir la soledad no deseada, afrontar los desequilibrios demográficos y ofrecer una respuesta democrática frente a la polarización, la exclusión y el aumento de los discursos de odio en Europa".

Este concepto surge de un proceso de reflexión compartida en el que han sido clave aportaciones externas. El científico Carlos López-Otín introdujo la idea del exposoma amable, entendido como el conjunto de factores sociales, culturales y ambientales que favorecen el bienestar físico y mental y que en Asturias encuentra un entorno "especialmente propicio".

La 'amabilidá' también se materializa en espacios simbólicos como la antigua Fábrica de Armas de La Vega, donde la palabra ya estaba presente como lema y que "hoy se resignifica como declaración de intenciones". "Transformar un lugar ligado a la producción de armas en un espacio para la convivencia cultural y la investigación es uno de los grandes legados que aspira dejar esta candidatura", indica el equipo de la candidatura.

A partir de este eje conceptual se ha diseñado todo el contenido del proyecto incluido el programa artístico presentado por Natalia Álvarez Simó, quien subrayó la capacidad de la cultura para transformar la sociedad y avanzar hacia nuevas formas de relación con las personas y el entorno.

Esta programación se articula en torno a tres conceptos arraigados en la cultura asturiana: 'Abellugu' entendido como refugio y espacio de hospitalidad, 'Orbayu' como símbolo del tiempo fértil que permite los encuentros y las mezclas, y 'Sestaferia' como expresión del trabajo comunitario y la ayuda mutua.