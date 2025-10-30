Seresco factura 26,9 millones en el primer semestre de 2025 y Ebitda ajustado crece un 24%

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Seresco, compañía tecnológica especializada en soluciones tecnológicas y transformación digital, ha facturado 26,9 millones de euros en el primer semestre de 2025, lo que supone un incremento de cerca del 13% respecto a la misma fecha en el ejercicio anterior, con un incremento de los ingresos ordinarios del 12%.

Asimismo, ha obtenido 1,2 millones de euros de beneficio en el primer semestre del 2025 y el Ebitda ajustado se ha elevado por encima de los 3,5 millones de euros, aumento que viene explicado por la incorporación de negocios de un mayor valor añadido y el desarrollo de proyectos en curso en periodos anteriores.

Durante el primer semestre de 2025, Seresco realizó la adquisición de la consultora portuguesa F5IT, referente en la implementación de soluciones de gestión de tipo ERP, CRM, SCM. Con esta integración, Seresco potencia los servicios de transformación digital para empresas que cuentan con desafíos multi-empresa, acompañándolas en sus procesos de internacionalización y mejora de la productividad. La incorporación de F5IT convierte a Seresco en el partner ibérico de referencia en Sage X3, Sage XRT o Pipedrive, además de aportar otras soluciones verticales propias como WareFlex.

La compañía asturiana recuerda que del mismo modo, en este periodo se han consolidado los procesos de integración de las empresas adquiridas en ejercicios anteriores. "Estas compañías han comenzado a aportar sinergias significativas en áreas clave como ciberseguridad y gestión de recursos humanos".