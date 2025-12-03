Servicio especial de bus para esquiar en Asturias: de Gijón y Oviedo a Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno

Horarios de autobús a las estaciones de esquí. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) pondrá en marcha desde el sábado el servicio de transporte público hacia las dos estaciones de esquí asturianas: Valgrande-Pajares y Fuentes de Invierno.

El transporte funcionará los fines de semana y festivos hasta el final de la temporada y permitirá acceder a las instalaciones deportivas desde Gijón, Oviedo, Mieres y Pola de Lena. El pasado año, más de 2.200 personas utilizaron el transporte público para desplazarse a estos complejos.

Los servicios extraordinarios del CTA estarán disponibles los fines de semana y festivos, mientras que los días laborables se mantiene el servicio ordinario entre Gijón y Pajares, con salida a las 17.00 horas y regreso desde la estación a las 18.30 horas.

HORARIOS HACIA VALGRANDE-PAJARES

Salidas desde Gijón a las 7.30 y 14.30 horas con paradas en Oviedo, Mieres, Pola de Lena, Pajares y La Estación. Regreso desde la estación a las 9.15 y 16.15 horas.

HORARIOS HACIA FUENTES DE INVIERNO

Salidas desde Gijón a las 7.00 y 13.30 horas. Salidas desde Oviedo a las 7.30 y 14.00 horas. Las paradas serán en Mieres, Collanzo, Felechosa y Fuentes de Invierno. Llegadas a Fuentes a las 8.35 y 15.05 horas. Regreso desde Fuentes a las 9.00 y 16.30 horas, con llegada prevista a Gijón a las 10.30 y 18.05 horas.