El servicio de lanzaderas de transporte público al aeropuerto de Asturias superó los 404.000 viajeros en 2025

Un autobús en el Aeropuerto de Asturias - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las lanzaderas de transporte público al aeropuerto de Asturias registraron el año pasado 404.314 usuarios, un 10,4% más que en 2024. Este incremento, que se traduce en 38.227 viajeros adicionales, confirma la tendencia al alza en el uso de los servicios del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), según señala el Gobierno este sábado a través de una nota de prensa.

La oferta del CTA conecta Santiago del Monte con Oviedo, Gijón, Avilés y Castrillón mediante 60 frecuencias diarias, operativas de forma ininterrumpida entre las 5.00 y la 1.20 horas, lo que garantiza cobertura para toda la actividad aeroportuaria.

Además, los servicios incluidos en la plataforma ConeCta ofrecen salidas cada media hora durante la franja de mayor demanda, entre las 9.00 y las 21.30 horas.

Según el Principado, los datos de 2025 consolidan al transporte público como la opción preferida por un número creciente de viajeros, favoreciendo la intermodalidad y una movilidad más sostenible. En detalle, 229.150 personas utilizaron la conexión con Oviedo, mientras que 175.164 emplearon las líneas que enlazan Gijón, Avilés y Castrillón con la terminal.

A estas mejoras se suma la posibilidad de realizar el pago directo con tarjeta bancaria o con el móvil en todos los autobuses con origen o destino en el aeropuerto, una opción implantada para facilitar el uso combinado entre la oferta aérea y los servicios del CTA. Durante el último año, 29.362 pasajeros utilizaron este sistema.