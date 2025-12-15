Servicios Sociales aprueba, provisionalmente, 41 de las 118 solicitudes del 'bono taxi'

Archivo - El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación del Ayuntamiento de Gijón, Guzmán Pendás. - EUROPA PRESS - Archivo

La Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) de Gijón ha publicado este lunes la lista provisional de ayudas para el transporte en taxi dirigidas a personas con discapacidad y movilidad reducida, conocido como 'bono taxi', con más de un centenar de expedientes (118).

Según una nota de prensa de la FMSS, las personas solicitantes disponen ahora de un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones o completar la documentación requerida a través de la sede electrónica municipal.

En total, se han tramitado 118 expedientes: 41 cumplen todos los requisitos establecidos en la convocatoria; 30 necesitan aportar documentación adicional; 44 figuran como pendientes por incumplir alguno de los requisitos; y 3 solicitudes fueron desestimadas al presentarse fuera de plazo.

La resolución de aprobación de la lista provisional se ha publicado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gijón (https://sedeelectronica.gijon.es/), Bono taxi donde las personas interesadas pueden consultar su expediente. El plazo para la subsanación de documentación finalizará el próximo lunes, día 22.

El concejal de Servicios Sociales, Vivienda y Cooperación y presidente de la FMSS, Guzmán Pendás, ha destacado esta primera edición del 'bono taxi', lo que, a su juicio, muestra que desde Servicios Sociales están respondiendo "a una necesidad real".

"Muchas personas con discapacidad, movilidad reducida y personas mayores necesitan alternativas cuando el transporte colectivo no es la mejor opción viable, y este programa les da una herramienta concreta para moverse por la ciudad con más autonomía", ha señalado Pendás.

La convocatoria puesta en marcha por la FMSS estaba dirigida a personas con discapacidad igual o superior al 33%, movilidad reducida y dificultades para utilizar el transporte colectivo.

El 'bono taxi' cuenta con una dotación de 25.000 euros y tiene como objetivo facilitar la movilidad diaria de quienes se encuentran con barreras para desplazarse por la ciudad, ofreciendo un recurso seguro y accesible para acudir a citas médicas, gestiones personales, actividades formativas o de participación social.

Las ayudas permitirán financiar los desplazamientos en taxi realizados entre el 1 de noviembre de 2025 y el 30 de junio de 2026. Cada persona beneficiaria podrá recibir hasta 300 euros.

Para percibir la ayuda, las personas beneficiarias deberán justificar los gastos presentando el modelo oficial de relación de gastos y las facturas de taxi correspondientes a los trayectos realizados dentro del periodo subvencionable. Una vez validada la justificación, la FMSS procederá al abono de la subvención en la cuenta bancaria indicada.