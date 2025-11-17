El Sespa amplía una semana más la vacunación contra la gripe por las tardes sin cita previa

OVIEDO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) prorrogará una semana más la vacunación contra la gripe en horario de tarde, de 16.00 a 20.00 horas, y sin necesidad de cita previa en 30 consultorios y centros de salud de todas las áreas sanitarias, según ha informado este lunes la Consejería de Salud. La medida, puesta en marcha para facilitar la inmunización, ha permitido administrar 19.359 dosis en sus dos primeras semanas.

El objetivo del Sespa es incrementar la protección de los colectivos para los que se recomienda la vacuna: población a partir de 60 años, residentes en centros sociosanitarios, mujeres embarazadas, menores de 6 a 59 meses, personas con patologías crónicas o inmunosupresión y profesionales sanitarios y sociosanitarios.

Salud recuerda que la gripe puede generar complicaciones graves, especialmente en personas mayores, niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas. Las autoridades sanitarias subrayan que la vacunación es la herramienta más eficaz y segura para prevenir la enfermedad, reducir riesgos de hospitalización y contribuir al control de la circulación del virus mediante una adecuada cobertura poblacional.

COBERTURA VACUNAL

Hasta el 17 de noviembre se habían vacunado en Asturias 138.286 personas mayores de 64 años (40,19% de cobertura), 18.895 menores de cinco años (38,7%) y 1.600 mujeres embarazadas. En total, se han administrado 201.702 dosis de profilaxis.