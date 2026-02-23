El Sespa extiende a todos los hospitales el programa de elección de menú para pacientes con dieta basal

Programa de elección de menú para pacientes con dieta basal. - PRINCIPADO

OVIEDO 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) extenderá de forma progresiva a todos los hospitales públicos el programa de elección de menú para pacientes con dieta basal, una iniciativa que refuerza las líneas de humanización y mejora del confort durante el ingreso y que permitirá seleccionar la comida a través de un código QR personalizado.

El sistema, implantado en mayo de 2025 en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y posteriormente en el Hospital Monte Naranco y el Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres, llega desde este lunes al Hospital Valle del Nalón, donde se aplicará de manera gradual. En esta primera jornada, la opción estará disponible para pacientes de la primera planta y, a partir del 9 de marzo, para el resto. En el mismo mes se incorporará el Hospital Universitario de Cabueñes y, después, el resto de centros de la red pública.

El procedimiento permite a cada paciente seleccionar sus menús mediante un código QR único que figura en la etiqueta de la bandeja. A través de su dispositivo móvil, puede acceder a una aplicación que ofrece opciones para el día siguiente, adaptadas automáticamente a las restricciones dietéticas y a la prescripción clínica. Desde su puesta en marcha, 3.150 personas han utilizado este recurso en los tres hospitales donde ya funciona.

Según destaca el Sespa, el modelo incrementa la sensación de autonomía y satisfacción durante el ingreso, reduce el uso de papel y mejora la trazabilidad de la dieta, al quedar cada selección registrada en el sistema y vinculada al historial clínico. Además, incorpora un módulo de encuestas para evaluar la calidad de las comidas, la puntualidad, la temperatura y la presentación, cuyos resultados se integran en la plataforma de menús del hospital.

El sistema cumple la normativa de protección de datos, con códigos únicos cifrados y doble autenticación. La iniciativa consolida el compromiso del Sespa con una sanidad más cercana, innovadora y centrada en la experiencia de las personas, al incorporar soluciones tecnológicas que mejoran la calidad asistencial y la eficiencia organizativa.