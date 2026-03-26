El Sespa inicia esta semana en Gijón el nuevo modelo de cribado del cáncer de cérvix con el envío de kits a 115 usuarias

Mar Miguel Redondo, matrona del centro de salud de Laviada, con el hisopo y el folleto que se envían como parte de los kits de autotoma. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) ha puesto en marcha esta semana el nuevo modelo de cribado de cáncer de cuello uterino con el envío de los primeros kits de autotoma que permiten la recogida de muestras en el propio domicilio a las mujeres que participen en el programa.

La iniciativa, que coincide con la conmemoración este jueves del Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cérvix, ha comenzado en el centro de salud de Laviada (Gijón), desde el que se han enviado las cartas a 115 usuarias de edades comprendidas entre los 30 y los 65 años, según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

A partir de este momento, se efectuarán invitaciones semanales con autotoma a las mujeres incluidas en el programa y adscritas a este centro.

La distribución de los test pretende facilitar el acceso al cribado y permitirá que la interesada recoja la muestra cómodamente desde su casa, como alternativa a la prueba que lleva a cabo la matrona en el centro sanitario.

Para entregar las autotomas se ha habilitado un buzón en el centro de salud, donde se depositarán las muestras sin necesidad de cita previa ni de que sea la propia usuaria quien lo haga.

El Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) será el encargado de realizar los análisis. Una vez que concluya la experiencia piloto en el centro de Laviada y se compruebe su correcto funcionamiento, esta modalidad de cribado se extenderá a todos los centros de salud de la red pública del Principado.

Además de la carta de invitación y el kit, se envía un tríptico con información sobre el programa de cribado de cáncer de cérvix y un díptico con las instrucciones para tomar la muestra. El envío de este kit forma parte del cambio de la estrategia de cribado del cáncer de cérvix prevista para este año en Asturias.

Aparte de suministrar las autotomas, y según las recomendaciones de la cartera de servicios, también se tendrá en cuenta la vacunación frente al Virus del Papiloma Humano, principal causa del cáncer de cérvix, en las mujeres de 25 a 29 años, que se someterán a una citología cada trienio, mientras que a partir de esa edad y hasta los 65 se repetiría la prueba de determinación del virus una vez cada cinco años.

La implantación progresiva en el Principado del programa de cribado poblacional del cáncer de cérvix entre las mujeres de 25 a 65 años, que tienen o han tenido relaciones sexuales, comenzó el 1 de diciembre de 2022.

Hasta el pasado 31 de diciembre, Salud envió 98.222 invitaciones y participaron en el programa 39.518 mujeres (el 40,23%). Como análisis primario se efectuaron 7.693 citologías (1.227 de ellas, el 15,94%, resultaron positivas) y 31.825 pruebas de VPH-AR (con 2.341 positivos, el 7,35%).

El cribado es seguro, gratuito y eficaz y es la mejor herramienta de la que se dispone para prevenir el cáncer de cérvix junto a la vacunación frente al VPH y al uso del preservativo.

VACUNACIÓN GRATUITA

La estrategia de prevención de esta enfermedad complementa el programa de cribado con la vacunación, gratuita y universal para niños y niñas de 10 años. El objetivo es proteger antes del inicio de la vida sexual y reducir de forma notable el riesgo de infección persistente por VPH.

Asturias es una de las comunidades que cuentan con una mejor cobertura vacunal, con un 92% de mujeres vacunadas en 2024, según reflejan los datos del INE.

Aunque el Virus del Papiloma Humano, que se transmite principalmente por contacto sexual, es muy común, únicamente el denominado de alto riesgo es capaz de producir cáncer.

En la mayoría de casos desaparece de forma espontánea, pero, si persiste en el tiempo, puede derivar en lesiones precancerosas. En caso de contagio se recomienda no fumar, puesto que el tabaco puede dificultar su eliminación. Para la prevención y rápida detección son aconsejables los hábitos sexuales seguros y el uso de métodos de protección.

Asimismo, las mujeres deben consultar en Atención Primaria la existencia de síntomas como sangrado vaginal anormal entre periodos menstruales, después de mantener relaciones sexuales o tras la menopausia. Otras señales que son motivo de consulta es la aparición de flujo vaginal anómalo o el dolor durante las relaciones sexuales.