El show cómico 'Crescendo' lleva humor y música este sábado al Teatro Riera, en Villaviciosa - AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA
OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
Este sábado el Teatro Riera acogerá el show cómico y musical 'Crescendo', de Garrapete Teatro, de Galicia. La función, dirigida a todos los públicos, combina música y clown, y forma parte del programa cultural de Antroxu Infantil. Se celebra a las 18.00 horas.
Según la organización, los espectadores asistirán a "lo que, en apariencia, será un concierto, pero pronto se ven sorprendidos por la singularidad de los dos extravagantes músicos, con los que acabarán cantando, riendo y aplaudiendo". Las entradas son gratuitas y podrán retirarse en la taquilla desde una hora antes del inicio.
La programación escénica se completa el sábado 21 de febrero con 'Saudade', de La Westia Producciones, dirigida y escrita por Ici Díaz, recientemente galardonada con el Premio OH! 2026 Mejor Autor/a. La obra, un biopic teatral sobre el poeta portugués Fernando Pessoa, se representará a las 19.30 horas con un elenco formado por Francisco Pardo, César Alonso, Isabel Marcos y Xana del Mar. La función está dirigida a público adulto y las localidades también se entregarán gratuitamente desde una hora antes del inicio.