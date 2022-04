"Lo que siempre me sorprende es la mentira y la maldad", dice la alcaldesa de Gijón de un vídeo "sacado de contexto"

GIJÓN, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha expresado este miércoles su malestar a que haya partidos que piensen que los objetivos políticos se consiguen a través de la "manipulación y la mentira".

"Lo que siempre me sorprende es la mentira y la maldad", ha señalado la regidora gijonesa, en declaraciones a los medios de comunicación tras una presentación en el Consistorio gijonés, sobre que se haya "tergiversado" unas palabras suyas en un congreso de la Federación Socialista Asturiana (FSA), publicando un vídeo de pocos minutos sacado fuera de contexto de una intervención más amplia en la que se debatía sobre la prostitución.

Cabe recordar que en ese fragmento de vídeo se escucha a la alcaldesa decir que no cree que los hombres sean animales, sino seres racionales, y que no piensa que actúen por instinto ni sean "pura explosión fisiológica descontrolada".

Ha dicho confiar, no obstante, en que se impondrá racionalidad y que estas mentiras y 'fake news' para hacer daño no van a triunfar. "Lamento que el nivel de algunos sea este", ha recalcado la alcaldesa, si bien no ha querido dar mayor importancia.

González ha remarcado que se ve "clara" la manipulación de algo que ella dice en una intervención más larga en la que hace una defensa de los Derechos Humanos. Es más, ha considerado que el problema es que hay partidos que están en contra de los Derechos Humanos, porque los creen reservados a unas pocas personas.

"Ni si quiera se han molestado en escuchar todo para saber de qué hablaba", ha llamado la atención González, la cual ha indicado que se puede ir a la fuente real y escuchar toda la intervención. Algo que ha confiado que hará la mayoría de la población que tenga interés en este debate.

Sí que ha aprovechado la alcaldesa para hacer un llamamiento a la prensa 'tradicional' y no dejarse llevar por este tipo de informaciones tergiversadas. No en vano, ha incidido en que la gente tiene a los medios de comunicación como "garantes de Democracia y de libertad, a través de una información rigurosa". Ha animado a estos mismos medios a parar los pies a quienes incitan al odio y activan "la ignorancia y la irracionalidad".

Por otro lado, ha animado a no hacer "un drama" de esto, y más en un contexto como el actual de crisis y de guerra en Ucrania. Es por ello, que ha rechazado sobredimensionar este asunto.