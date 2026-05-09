Siero abre el plazo de ayudas a la formación artística con una dotación de 4.000 euros - SIERO

OVIEDO, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, ha anunciado este sábado que ya está abierto el plazo para solicitar las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de la Fundación Municipal de Cultura de Siero destinadas a la formación artística para el año 2026.

Estas ayudas tienen como finalidad apoyar a artistas de Siero para que puedan ampliar sus estudios en distintas modalidades artísticas, como artes plásticas, cine, teatro, vídeo, música y arquitectura. Serán subvencionables actividades de formación como la asistencia a seminarios, encuentros profesionales o cursos de corta duración, tanto presenciales como online.

Podrán concurrir a estas subvenciones las personas físicas empadronadas en el concejo de Siero con al menos dos años de antelación a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, siempre que cumplan el resto de los requisitos establecidos en las bases. La cuantía global de estas subvenciones es de 4.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el día 28 de mayo inclusive. Toda la información se encuentra disponible en la web municipal.