Siero abre el plazo para solicitar ayudas a la garantía energética

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas de Siero, María José Fernández - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas de Siero, María José Fernández, ha anunciado este jueves la apertura del plazo para solicitar las ayudas económicas en concepto de garantía energética. El plazo de presentación de solicitudes es de tres meses, contados desde este 22 de julio, o hasta que se agote el crédito disponible.

La línea cuenta con una dotación inicial de 12.000 euros, ampliable en otros 78.000 euros una vez recibida la subvención correspondiente del Principado de Asturias, por lo que podrá alcanzar un presupuesto total de 90.000 euros.

El objeto de la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, es garantizar que las personas o unidades familiares que carezcan de recursos suficientes puedan afrontar los gastos de los suministros energéticos de su vivienda habitual y evitar situaciones de pobreza energética, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Las ayudas podrán destinarse al pago de electricidad, gas, carbón, leña y gasóleo, así como al alta de suministros energéticos tras un corte de energía. Fernández ha detallado que las cuantías máximas oscilan entre los 600 y los 840 euros, en función del número de miembros de la unidad de convivencia.

La cuantía concreta de cada ayuda se determinará en función de los gastos justificados por la persona solicitante. Podrán concurrir a la convocatoria las personas mayores de edad o emancipadas y las unidades familiares empadronadas en el término municipal de Siero que carezcan de recursos suficientes y cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras.

La responsable de Políticas Sociales y Atención a las Personas ha destacado que con estas ayudas el Ayuntamiento pretende "seguir apoyando a las personas y familias que, pese a contar con ingresos, tienen dificultades para hacer frente a los gastos energéticos de su vivienda habitual".