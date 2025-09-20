Siero acoge este domingo la entrega de premios del Concurso Nacional del Gochu Asturcelta y del Mundial de Manexu

OVIEDO, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pola de Siero celebra este sábado 20 y domingo 21 de septiembre la 15 edición del Concurso Nacional del Gochu Asturcelta, con la colaboración de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Siero, en el marco de Agrosiero.

El certamen reunirá en el Mercao Nacional de Ganados a casi 70 ejemplares procedentes de 12 ganaderías, que competirán en seis secciones puntuables: mejor berrón, mejor gocha, mejor llabascu, mejor llabasca, mejor gocha con gochinos y mejor rebaño. La evaluación de los animales comenzó este sábado a primera hora de la mañana.

Además, este año se celebrará el IX Mundial de Manexu de Gochu Asturcelta, cuya competición tendrá lugar el domingo al mediodía. En la pasada edición, el binomio formado por 'Dolar' y Javier García, de la ganadería Borja García (Anieves, Oviedo), se alzó con el triunfo completando el recorrido en menos de dos minutos.

La Directiva de ACGA concederá los galardones 'Amigos del Gochu' a El Campo de Asturias, por su labor informativa en defensa del medio rural, y a las Jornadas del Gochín Asturcelta en Ponga, por su promoción de la tradición y la gastronomía vinculada al gochu asturcelta.

El horario del concurso comenzó este sábado de 9.00 a 14.00 horas para la evaluación de los ejemplares y continúa este domingo a las 12.00 horas para el Mundial de Manexu, con entrega de premios a partir de las 13.00 horas.