Siero Acompaña organiza un encuentro intergeneracional con talleres y chocolatada en Granda

Consuelo Urdangaray, Técnica Municipal; Erica Montoya, De La Asociación Jucal Calis; Zaira Briz, De La Asociación Nómades; Mónica Montoya, De La Asociación Jucal Calís, Y Pilar Santianes, Concejala De Mayores. - SIERO

SIERO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Siero Acompaña' celebrará el próximo miércoles, 30 de septiembre, un nuevo encuentro intergeneracional en el CP Granda, con dos talleres, uno de banderines y otro de jóvenes periodistas, abiertos a personas de todas las edades. La actividad contará con 30 plazas.

Los talleres comenzarán a las 16.00 horas y a las 17.30 horas habrá una chocolatada. La participación es gratuita y las inscripciones pueden realizarse a través de la Asociación Nómades, en el teléfono 663 964 649.

La concejala de Mayores, Patrimonio y Atención Ciudadana, Pilar Santianes, ha explicado que estos encuentros buscan que personas de distintas edades "compartan actividades, experiencias y tiempo juntas" para crear vínculos entre generaciones y prevenir situaciones de soledad no deseada.