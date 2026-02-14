Siero acusa a la Universidad de Oviedo de no entregar resultados del convenio del Cecia tras adelantar 50.000 euros

El teniente alcalde de Siero, Javier Rodríguez Morán - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha criticado este sábado la falta de resultados de la Universidad de Oviedo en el marco del convenio firmado en 2023 para el desarrollo del Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial (Cecia), según ha señalado el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez.

Rodríguez ha explicado que el convenio se firmó el 3 de abril de 2023, fue aprobado por el Pleno municipal el 18 de mayo y ratificado por la universidad el 31 de julio de ese año, con la inauguración del centro de Lugones el 15 de julio de 2024.

El convenio con la Universidad de Oviedo establecía una aportación anual del Ayuntamiento de Siero de 100.000 euros para el proyecto del cecia. En 2024, el Ayuntamiento adelantó 50.000 euros a la universidad, como parte de este compromiso.

Sin embargo, según ha explicado Rodríguez, la universidad solo presentó facturas por 3.095 euros para justificar este adelanto, correspondientes principalmente a consumiciones en un restaurante de Lugones, lo que el Ayuntamiento considera insuficiente e inapropiado para justificar la inversión.

El resto del dinero anual del convenio no se ha solicitado ni se ha ejecutado, debido a la falta de avances y resultados por parte de la universidad, tal y como ha detallado el teniente alcalde.

El edil ha subrayado que el Ayuntamiento mantiene su apuesta por la inteligencia artificial y ya ha firmado un contrato con una entidad privada para avanzar en estas herramientas, ante la falta de resultados de la universidad: "Ya que ellos han renunciado, pues, para el Ayuntamiento de Siero un problema menos".