Siero adjudica la mejora de 15 jaulas del Mercado Nacional de Ganados por 18.687 euros

OVIEDO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, ha anunciado este lunes que el Ayuntamiento de Siero ha adjudicado la mejora de 15 jaulas del Mercado Nacional de Ganados. La actuación cuenta con un presupuesto de 18.687,02 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

Esta actuación cuenta con una subvención de la consejería de Medio Rural y Política Agraria del gobierno regional. La mejora consiste en aumentar en 40 cm la altura de estas jaulas mediante la instalación de piezas adicionales en el fondo, la puerta y los laterales.

La estructura se realizará con tubo estructural de acero con un diámetro de 60,2 mm y 3,2 mm de espesor y galvanizadas en caliente antes de su colocación en obra. La edil de Mercados comentó que "desde 2015 se han destinado más de 300.000 euros a través de diferentes actuaciones enfocadas a la modernización de las instalaciones".

"En la actualidad hay 100 jaulas aumentadas en altura de las 324 existentes. A eso hay que sumarle este lote de 15 jaulas para seguir adecuando las instalaciones a las necesidades actuales. Esta era una actuación muy demandada por los ganaderos", ha añadido.

Finalmente, la edil ha detsacado las cifras del Mercado "durante 2024 concurrieron al reciento 95.060 cabezas, alcanzando el conjunto de los animales un valor comercial de 50.022.285 euros y fue el que más reses comercializó de España, por delante de Santiago, Silleda y Torrelavega".

"Estos animales tuvieron como destino un total de 33 provincias. Esto hace que el Mercado Nacional de Ganados siga siendo atractivo para los operadores comerciales, tanto del Principado de Asturias como del resto de España", ha señalado. Respecto a la concurrencia de animales, en lo que va de año, han pasado unos 62363 animales.