Siero aprueba la conexión de los colectores de Areñes al general del Río Negro por 392.000 euros

La Junta de Gobiernos Local aprueba el proyecto de conexión de los colectores de Areñes al colector general del Río Negro - SIERO

OVIEDO, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Pergentino Martínez, han anunciado este domingo que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de conexión de los colectores de Areñes, en la parroquia de Santiago Arenas, al colector general del Río Negro, en la parroquia de El Cuto.

La actuación, que cuenta con un presupuesto de 392.440 y un plazo de ejecución de cuatro meses, dará servicio a 471 vecinos. El ayuntamiento ya ha solicitado al gobierno regional la declaración de urgente ocupación para, después, tramitar las actas previas para disponer de los terrenos y finalmente, hacer el pago por los mismos.

"La previsión es que este trámite se realice a lo largo del verano, licitar, e iniciar la obra a final de año y culminarla el primer trimestre del que viene" ha avanzado García.

Según recoge la memoria técnica, la obra se ejecuta para conectar las redes de saneamiento de Areñes, El Planadal y parte de El Cuto con el colector general del río Negro. La solución proyectada contempla la ejecución de una red principal formada por dos colectores, de 336 y 157 metros de longitud, que confluirán en una nueva estación de bombeo.

Desde ese punto, las aguas serán impulsadas mediante una tubería de 63 metros hasta un pozo de rotura, desde el que se conectará con otro tramo de colector de 87 metros hasta enlazar con la red existente. Además, se ejecutará un colector de alivio en el bombeo de 10 metros.

En total, la actuación prevé la instalación de 590 metros de colectores, la mayor parte de ellos de 315 milímetros de diámetro, además de la construcción de 22 pozos. El proyecto incluye también la construcción de una estación de bombeo de hormigón armado, dividida en pozo de bombeo y cámara de válvulas.