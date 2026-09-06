Siero concede becas escolares y de comedor a todas las familias solicitantes que cumplen los requisitos

Archivo - Libros de texto de Educación Primaria. - EUROPA PRESS - Archivo

SIERO, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha aprobado la concesión de 179 becas de comedor y adquisición de libros o material escolar para el curso 2026-2027, una resolución que ha alcanzado al 100% de las familias solicitantes que cumplen con los requisitos fijados en la convocatoria.

Así lo ha anunciado la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, en una rueda de prensa en la que ha informado de lo tratado en la Junta de Gobierno Local celebrada esta semana. En total, el Consistorio ha destinado una partida de 194.000 euros para la financiación de estas ayudas de concurrencia competitiva.

En concreto, la Junta de Gobierno ha adjudicado 138 becas de comedor escolar para el alumnado de Educación Infantil y Primaria, con una dotación económica de 182.000 euros. Por otra parte, se han concedido 41 becas para la compra de libros y material didáctico destinadas a estudiantes de segundo ciclo de Educación Infantil, para las que se han reservado 12.000 euros.

Las ayudas para libros de texto persiguen favorecer la escolarización temprana antes de la edad obligatoria. En este caso, la concesión otorga el derecho a una ayuda económica máxima del 80% de la factura presentada, con un tope de 125 euros por menor a cargo.

Las becas de comedor están orientadas a apoyar a colectivos en riesgo de exclusión social para facilitar su formación y empleo. El Consistorio abonará el importe directamente al servicio de comedor ajustándose al precio del menú. Fernández ha subrayado que "todas las familias que solicitaron las becas y cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria recibirán la ayuda".