Siero cortará un tramo de la calle El Molín desde este lunes por obras en el colector general

Plano sobre restricciones de tráfico en Pola de Siero por obras de saneamiento de La Isla

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha informado este domingo de que, con motivo de las obras de mejora del colector general de Pola de Siero, se procederá al corte de un tramo de calzada de la calle El Molín, en el barrio de La Isla, desde el lunes 18 de agosto y hasta la finalización de los trabajos.

Los trabajos cuentan con un presupuesto de 411.983 euros y un plazo de ejecución de seis meses. El objetivo de las obras es corregir las deficiencias que provocan inundaciones en La Isla durante episodios de fuertes precipitaciones en cortos periodos de tiempo.

Además, según ha detallado el consitorio en una nota de prensa, el proyecto busca mejorar el funcionamiento hidráulico del colector general de Pola de Siero.