Siero da luz verde a un edificio de 26 viviendas, garajes y trasteros en Lugones

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi'. - AYTO. SIERO

OVIEDO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Siero ha aprobado en su sesión de esta semana la licencia para la construcción de 26 viviendas, 36 plazas de garaje y 28 trasteros en la calle Santa Isabel de Lugones. La promoción, de vivienda libre, cuenta con un presupuesto de ejecución material de 2.961.565 euros.

Según informa el consistorio el edificio tendrá planta baja, tres alturas y bajo cubierta, además de dos sótanos. La actuación permitirá completar una manzana residencial en la que la promotora está finalizando otro edificio y desarrollando una promoción de ocho viviendas.

La concesión de esta licencia ha supuesto un ingreso para el Ayuntamiento de 117.039 euros en impuestos y tasas. El plazo para iniciar las obras es de seis meses desde la notificación de la licencia y el de finalización, de tres años.

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi', destacó la agilidad en la tramitación de esta licencia, gracias al trabajo del departamento de Urbanismo, y señaló que el Ayuntamiento está trabajando en otras promociones residenciales en Pola de Siero, La Fresneda y Lugones, que podrían suponer, en conjunto con la aprobada, alrededor de un centenar de nuevas viviendas.

El regidor explicó que facilitar la inversión en nuevas promociones y reducir los tiempos de tramitación son algunas de las medidas con las que el Ayuntamiento busca contribuir a aumentar la oferta de vivienda en el concejo. "

Estamos recibiendo, afortunadamente, diferentes solicitudes de licencias para vivienda en altura y lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento es darles prioridad porque entendemos que hay un interés general en ello", explicó.