Siero estudia la creación de un canal fluvial navegable entre Bobes y el puerto de Gijón

El alcalde de Siero, Ángel García.

OVIEDO 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero trabaja en un proyecto de infraestructura logística que contempla la creación de un canal fluvial navegable entre el polígono industrial de Bobes y el puerto de Gijón, con el objetivo de "mejorar la competitividad del tejido empresarial del concejo y facilitar la salida de mercancías hacia mercados nacionales e internacionales".

Según el alcalde, Ángel García, la iniciativa se encuentra en una fase inicial de estudio y se plantea su desarrollo a lo largo de los próximos años. El proyecto responde a la necesidad de "diversificar los medios de transporte, reducir el tráfico pesado por carretera y avanzar hacia modelos logísticos más sostenibles y eficientes".

En el marco de estos trabajos, el primer edil, acompañado por técnicos municipales, realizará próximamente una visita técnica al Canal de Suez, considerado un referente mundial en ingeniería hidráulica y gestión del transporte marítimo, con el fin de conocer su funcionamiento operativo, los sistemas de control y gestión del tránsito, así como sus modelos de mantenimiento y gobernanza.

Los primeros planteamientos técnicos apuntan a un canal de varias decenas de kilómetros de longitud, que aprovecharía en la medida de lo posible trazados naturales y cursos fluviales existentes, complementados con esclusas de última generación para salvar los desniveles del terreno y garantizar condiciones estables de navegación. Asimismo, se estudia un uso mixto del canal, logístico y recreativo, con sendas peatonales y zonas verdes en sus márgenes.