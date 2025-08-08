Siero.- Finalizadas las obras de la fase II la Plaza Central de Lugones

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, han visitado este viernes el final de las obras de la fase II de la Plaza Central de Lugones.

Se trata de un proyecto de regeneración de zonas verdes que da continuidad a los trabajos realizados el año pasado. Esta actuación, sobre una superficie de 7.500 metros cuadrados, ha contado con un presupuesto de 1.099.894,67 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Tal y como explicó el primer edil, los trabajos recién finalizados dan continuidad a las obras acometidas en la primera fase, enfocadas en el acondicionamiento del espacio para la organización de eventos al aire libre de tipo deportivo, comercial, económico, social y cultural.

Esta segunda actuación ha consistido en la regeneración de la zona verde que da a la trasera de la calle Luis Braille, completando la plaza central ya ejecutada. Las obras se han centrado en la reposición de la acera existente que bordea los edificios por su cara sur y oeste, la creación de zonas estanciales y la colocación de arbolado que delimitará la zona entre este viario -de uso restringido para residentes- con la acera.

También se ha dotado al área de un alumbrado más eficiente, se ha adecuado accesos peatonales con escaleras y rampas accesibles que conectan esta zona con la calle de los bloques sindicales y se han repuesto todas las instalaciones existentes, además de la evacuación de las pluviales de las zonas pavimentadas.

MARQUESINAS

Por otro lado, también en Siero, la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, y el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, han anunciado la adjudicación del servicio de limpieza de marquesinas en el municipio.

El contrato tiene un presupuesto de 45.975,16 euros y una duración de un año. El Ayuntamiento de Siero cuenta actualmente con 121 marquesinas de 15 tipos diferentes, distribuidas a lo largo de todo el concejo.