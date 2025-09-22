Siero inicia la fase 2 del saneamiento de Samartino con una inversión de 727.000 euros

Isabel Fernández, De La Empresa Adjudicataria; El Concejal, Benito Fernández, De La Empresa Adjudicataria; Juan Carlos Álvarez, Ingeniero Municipal; El Alcalde Y Leire Gabilondo, Ingeniera Municipal. - SIERO

El alcalde de Siero, Ángel García, ha visitado esta mañana el inicio de las obras de la fase 2 del saneamiento de Samartino y que dará servicio a varios núcleos de la parroquia para su conexión al colector general del Rio Seco. Lo ha hecho junto al concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Pergentino Martínez.

Según ha detallado el Ayuntamiento este lunes, los trabajos cuentan con un presupuesto de 727.074 euros y un plazo de ejecución de seis meses. Se centrarán en los núcleos de El Rayo, La Cuesta, El Llugarín, La Vega, Aveno y Muncó, ejecutándose para ello 2.957 metros de nueva tubería de saneamiento de PVC de D315 mm para su incorporación al Colector General del rio Seco recientemente ejecutado por el Gobierno del Principado de Asturias.

Se construirán 104 pozos de registro y están proyectadas 41 acometidas domiciliarias repartidas a lo largo de todos los colectores. El saneamiento dará servicio a 90 vecinos y vecinas. Una vez concluidos los trabajos, se repondrán todos los caminos afectados.

Durante la visita, el primer edil ha recordado que estos trabajos dan continuidad a las obras llevadas a cabo en la primera fase, iniciadas en 2024 y finalizadas en abril de este año, con una inversión 649.999 euros y dando servicio a 177 vecinos.

En total, se han destinado cerca de 1.400.000 euros para dotar de saneamiento a parte de la parroquia ha destacado García. Desde 2015, el Ayuntamiento de Siero ha invertido cerca de 28 millones de euros en saneamiento en 81 proyectos diferentes que han dado servicio a 8.709 vecinos y 229 empresas.

En 2025, la inversión total será superior a los 4,7 millones de euros para 10 proyectos, sumando las inversiones previstas en los presupuestos y en la modificación de crédito.