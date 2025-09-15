Siero inicia las obras de saneamiento en Villaescusa y El Escobal con un presupuesto de 258.988 euros

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento y Saneamiento, Pergentino Martínez junto a David Rodríguez y Juanjo López, de la empresa adjudicataria, y Leire Gabilondo y Juan Carlos Álvarez, técnicos municipales. - SIERO

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García González, ha visitado este lunes el inicio de los trabajos de saneamiento de los núcleos de Villaescusa y El Escobal, en la parroquia de Santa Marta del Carbayín. Lo ha hecho junto al concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Manuel Pergentino Martínez.

Segñun ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, esta actuación, que dará servicio a unos 70 vecinos de 24 viviendas, cuenta con un presupuesto de 258.988,15 euros con cargo a remanentes y tiene un plazo de ejecución de cuatro meses.

En la actualidad solamente un grupo 5 viviendas de la zona este de Villaescusa cuenta con red de saneamiento, vertiendo sus aguas negras en fosas sépticas o pozos negros.

"Las obras proyectadas tienen como objetivo la recogida de las aguas residuales de ambos núcleos y su conducción por gravedad hasta el colector que proviene de la zona de Lamuño, que discurre por el camino municipal de acceso principal a ambas localidades desde la carretera autonómica SI-11", ha explicado el consistorio.

La longitud total de los colectores proyectados es de 1.077,22 metros en PVC de diámetro 315 milímetros y se distribuye en un colector principal y dos ramales que parten del mismo.

Se contemplan además 33 ramales de acometida hasta margen de camino, en PVC D200 milímetros para dar servicio a viviendas que se encuentran en la zona del nuevo colector. Asimismo, el pavimento afectado por las obras se repondrá con aglomerado o tierra vegetal.

Según el Ayuntamiento, la obra avanza más rápido de lo previsto, por lo que estará finalizada y en funcionamiento este mismo año. Se trata de una actuación con una repercusión de más de 10.000 euros por vivienda.

Las obras de ejecución del saneamiento de Villaescusa y El Escobal, en Santa Marta del Carbayín, cuentan con un presupuesto de 258.988,15 euros con cargo a remanentes y un plazo de ejecución de cuatro meses.