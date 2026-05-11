Siero instalará nuevos contenedores soterrados en Lugones, La Pola y La Fresneda

El alcalde de Siero, Ángel García, en Lugones, en una de las ubicaciones donde se soterrarán, los ediles con el ingeniero Jose Antonio Martínez. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero instalará nuevos contenedores soterrados de reciclaje en Lugones, Pola de Siero y La Fresneda. La actuación, que está en fase de litación, cuenta con un presupuesto de 100.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El alcalde de Siero, Ángel García, y la concejala de Infraestructuras Urbanas, Sonia Lago, han explicado en nota de prensa que la actuación contempla el soterramiento de dos baterías completas de contenedores de reciclaje --cartón, envases y vidrio-- en Pola Siero y Lugones, así como la ampliación de una batería ya existente en La Fresneda mediante la incorporación de un nuevo contenedor soterrado para cartón.

En la capital de concejo, la intervención se realizará en la plaza Les Campes, a la altura del número 42. El soterramiento de la actual batería aérea permitirá "mejorar notablemente" la estética del entorno, especialmente relevante por la alta concentración de establecimientos hosteleros en la zona. En Lugones, las obras tendrán lugar en la calle Antonio Machado, en el cruce con la calle Santa Isabel. En este punto, la batería aérea existente dificulta actualmente la visibilidad de los vehículos que se incorporan a la vía principal. Por último, en La Fresneda, en la avenida Principal frente a la farmacia, se instalará un nuevo contenedor soterrado destinado al cartón.

Las obras incluirán trabajos de demolición de pavimentos y bordillos existentes, excavaciones, ejecución de soleras de hormigón, colocación de arquetas y contenedores soterrados, así como la reposición del pavimento con materiales de iguales características a los actuales.