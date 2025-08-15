Siero ofrece una parcela de 25.000 metros cuadrados para albergar la Ciudad de la Justicia

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Pergentino Martínez. - SIERO

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha presentado este viernes su propuesta para acoger la Ciudad de la Justicia en el municipio, poniendo a disposición un terreno municipal de 25.000 metros cuadrados en el entorno comercial de Paredes.

El alcalde, Ángel García, ha destacado que se trata de una parcela urbana consolidada y estratégicamente ubicada, que el consistorio ofrecería de manera gratuita si Siero fuera elegido como sede judicial, tal y como ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Según García, a partir de septiembre se iniciará un trabajo conjunto de arquitectos y abogados para regularizar y configurar el terreno, con el objetivo de que esté completamente disponible en un plazo razonable.

"Es un terreno valorado en varios millones de euros y estaríamos dispuestos a cederlo de manera gratuita porque entendemos que contar con esta sede generaría un beneficio importante para el concejo", ha señalado el alcalde, quien subrayó la accesibilidad de la ubicación dentro del área metropolitana y su idoneidad para una sede administrativa de ámbito supramunicipal.

El regidor ha añadido que, en caso de que el proyecto no se ubique en Siero, la parcela se pondrá en el mercado para atraer actividad económica que genere empleo y recursos para el ayuntamiento.