Siero se prepara para el aluvión de El Carmín: Telefónica refuerza su red ante la previsión de un mayor consumo de datos

Archivo - Una persona utiliza un 'smartphone'. - DC STUDIO VIA FREEPIK. - Archivo

OVIEDO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Telefónica reforzará su red móvil en Siero con motivo de las fiestas del Carmín, que se celebran estos días en Pola de Siero, con el objetivo de "garantizar la mejor experiencia de conectividad a vecinos, visitantes y participantes en uno de los eventos festivos más importantes del verano asturiano".

El dispositivo especial incluye el despliegue de una unidad móvil equipada con tecnología 5G de altas prestaciones, similar a las utilizadas por la compañía en grandes eventos multitudinarios, así como actuaciones de optimización y parametrización avanzada de la red para incrementar su capacidad y asegurar la calidad del servicio durante los días de mayor afluencia.

La actuación forma parte del 'Plan Verano' de Telefónica en Asturias, mediante el que la compañía monitoriza y refuerza la conectividad en los principales eventos que se celebran en la comunidad autónoma durante la temporada estival.

La directora de Telefónica en Asturias, Paula Beirán, ha indicado que las fiestas del Carmen y del Carmín reúnen cada año a miles de personas y "generan una demanda creciente de conectividad". "Por ello, en Telefónica asumimos el reto de convertirnos en la mejor vía de acceso de los ciudadanos a las tecnologías digitales y seguimos trabajando para contar con la mejor red y ofrecer más y mejores servicios allí donde nuestros clientes más lo necesitan como son estas festividades", ha indicado.

LAS LLAMADAS AUMENTARON UN 26% EN LAS FIESTAS EL AÑO PASADO

Los datos registrados durante el Carmín de 2025 muestran que el volumen de llamadas de voz aumentó un 26% respecto a seis jornadas equivalentes de un periodo ordinario, mientras que el tráfico total de datos creció un 34%.

Asimismo, el uso de la tecnología 5G experimentó un crecimiento especialmente significativo, con un incremento del 42% en el volumen de tráfico cursado.

Durante las fiestas, el 26% de todos los datos móviles se transmitieron a través de la red 5G de Telefónica. Además el 53% de las comunicaciones de voz se realizaron mediante tecnología VoLTE (Voice over LTE), que permite efectuar llamadas a través de la red móvil 4G.