Pola de Siero presenta El Carmín 2026: horarios de la subida a La Sobatiella, orquestas y actividades infantiles

Rueda de prensa de las concejalas de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, y de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, para presentar el programa de las fiestas de El Carmín 2026. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuenta atrás para la mayor romería de Asturias. El Ayuntamiento de Siero ha desvelado este sábado la programación oficial de El Carmín 2026, que llenará la villa de folixa, música y tradición entre el 16 y el 21 de julio. Las fiestas arrancarán el jueves con el pregón del cronista oficial Juanjo Domínguez Carazo y el chupinazo, abriendo paso a unas jornadas que incluyen el Motocross Nocturno en El Bayu y la verbena de la orquesta Tequila el sábado. El momento cumbre llegará el lunes 20 de julio con la multitudinaria Romería Asturiana en los praos de La Sobatiella, precedida por el ambiente de las charangas en el centro urbano.

El jueves 16 comenzarán las fiestas con el pregón, a las 20.00 horas en la plaza del Ayuntamiento, a cargo de Juanjo Domínguez Carazo, cronista oficial de Siero. Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, el acto estará acompañado por la Banda de Música y culminará con el tradicional chupinazo inaugural.

El viernes 17, de 16.30 a 20.30 horas, el parque Alfonso X el Sabio acogerá el Día del Niño con la Fiesta del Agua, que incluirá fiesta de la espuma, tobogán de agua XXL, juegos de madera XXL y una batalla por equipos, con plazas para niños con necesidades especiales.

A las 20.30 horas tendrá lugar en la iglesia parroquial de Pola de Siero un concierto de cuarteto de saxofones y órgano junto a la Asociación Pro Órgano. El sábado 18 tendrá lugar un desfile de grupos folclóricos por las calles de la villa. Ya por la noche, a las 21.00 horas, se celebrará la XIII edición del Motocross Nocturno en el circuito del Bayu, organizado por el Motor Club Valdesoto. A las 23.00 horas comenzará la verbena a cargo de la orquesta Tequila.

El domingo 19 comenzará con una alborada de gaita y tambor a las 10.00 horas. A las 12.00 horas se celebrará la misa en honor a la Virgen del Carmen y, a continuación, la tradicional procesión. A su llegada a la plaza Les Campes se lanzará una traca y la comitiva continuará hasta el patio de la iglesia, donde tendrá lugar la danza prima con la colaboración de El Ventolín y Los Amigos del Roble, seguida de la puya del ramu.

El lunes 20 se celebrará la esperada Romería Asturiana. De 10.00 a 13.00 horas se abrirán los praos de La Sobatiella para realizar reservas. A las 10.00 horas comenzará la alborada con gaita y tambor y la sesión vermut contará con tres charangas recorriendo la villa.

Por la tarde, los praos se abrirán a las 15.00 horas y a las 17.00 horas tendrá lugar la tradicional subida. El cierre del prau será a medianoche, continuando la fiesta en el centro urbano.

El martes 21, último día de fiestas, a las 20.30 horas los coros Ángel Émbil y Antonio Martínez ofrecerán un concierto en el quiosco del parque y, a las 23.00 horas, tendrá lugar la tradicional danza prima de clausura.

La concejala de Festejos, Ana Nosti, ha subrayado que "el Carmín es una de las grandes citas del año en Pola de Siero" y desde el Ayuntamiento quieren que "siga celebrándose y que la gente pueda disfrutar de estos días". "Es una fiesta muy importante para la villa y para todo Siero, con una tradición muy arraigada, y esperamos que el tiempo acompañe y que vecinos y visitantes disfruten del programa y, especialmente, de la romería del lunes", ha indicado.