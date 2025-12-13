Siero de Tiendas 2025-2026: Bonos Digitales para apoyar el comercio local

La concejala de Comercio y Hostelería de Siero, Patricia Antuña. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

OVIEDO, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Comercio y Hostelería de Siero, Patricia Antuña, ha anunciado este sábado que este lunes comenzará la campaña del Programa Bono Digital 'Siero de Tiendas 2025-2026', una iniciativa orientada a fomentar el consumo en el comercio local y apoyar la digitalización del sector.

Según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa, los interesados podrán descargar desde ese día sus bonos desde la página web del Ayuntamiento de Siero y canjearlos a partir del miércoles 17 en los 55 establecimientos adheridos, distribuidos por todo el concejo --uno en El Berrón, 16 en Lugones y 38 en La Pola--.

El programa, dotado con 30.000 euros más otros 10.000 euros destinados a la plataforma de gestión, contempla la emisión de 6.000 bonos digitales de 5 euros que podrán canjearse entre el 17 de diciembre de 2025 y el 20 de enero de 2026. Cada ciudadano podrá obtener hasta un máximo de 20 bonos, con los que podrá ahorrar hasta 100 euros en sus compras en el comercio local. Los bonos tendrán una caducidad de cinco días naturales desde su descarga. Cada bono de 5 euros se aplicará sobre compras mínimas de 15 euros y podrán acumularse varios en una misma operación.

Los comercios participantes recibirán una ayuda equivalente al importe de los bonos que se canjeen en su establecimiento, con un límite máximo de 500 euros por comercio, ampliable hasta 750 euros en función de la demanda de la campaña. La concejala ha destacado que la caducidad de los bonos y el límite por DNI "buscan garantizar un reparto equitativo de las ayudas y evitar que se acumulen sin utilizar". En este sentido, animó a la ciudadanía a "planificar sus compras y a consultar la web municipal de forma periódica, ya que los bonos que no se utilicen volverán a ponerse a disposición del público".