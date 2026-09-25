Las siete reservas de la biosfera de Asturias superan la evaluación de la Unesco

En la foto, el director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, que ha participado hoy en la reunión del organismo, celebrada en La Palma (segundo por la derecha). - PRINCIPADO

OVIEDO, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las siete reservas de la biosfera de Asturias han superado el proceso de revisión y evaluación del Programa Hombre y Biosfera (MaB) de la Unesco, según el resultado conocido este viernes en la reunión del comité español del programa, celebrada en La Palma.

El proceso ha permitido evaluar los avances realizados en la gestión de estos espacios, especialmente en materia de planificación, gobernanza y seguimiento. En el caso de la Reserva de la Biosfera de Muniellos, se ha revisado la zonificación, aprobado nuevos instrumentos de gestión e incorporado sistemas de indicadores y mecanismos de participación social.

El comité español del Programa MaB también ha destacado el papel de los Foros de Participación Social de las reservas, especialmente en Muniellos y Las Ubiñas-La Mesa, en los que participan administraciones, entidades locales, sectores económicos, asociaciones y ciudadanía.

Asturias cuenta con siete reservas de la biosfera reconocidas por la Unesco: Picos de Europa, Somiedo, Muniellos, Redes, Las Ubiñas-La Mesa, Río Eo, Oscos y Terras de Burón, y Ponga. El director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios, David Villar, ha participado este viernes en la reunión del organismo.