Silvia Pérez Cruz actuará en el Palacio Valdés el próximo 24 de mayo

Archivo - Silvia Pérez Cruz estará en Avilés el 24 de mayo. - TEATRO PALACIO VALDÉS - Archivo

AVILÉS 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Sílvia Pérez Cruz actuará en Avilés el próximo 24 de mayo. El Teatro Palacio Valdés pondrá su elegancia y su calidez como escenario al servicio de una de las voces más evocadoras y sobrecogedoras de la música española, que hará las delicias de sus fieles y cada vez más numerosos seguidores.

La artista catalana (Palafrugell, Girona, 1983) no deja de cosechar éxitos y elogios por parte de crítica y público. El respeto y la admiración hacia su talento son prácticamente unánimes dentro del oficio.

La suya es, en palabras de Jorge Drexler, "una voz que marca una generación". En su 'Gira 2026', Sílvia Pérez Cruz (guitarra y voz) está acompañada por Carlos Montfort (violines, percusión, trompeta, coros), Marta Roma (violonchelo, trompeta, coros) y Bori Albero (contrabajo, coros).

Las entradas para asistir a su recital en Avilés saldrán a la venta este viernes 20 de febrero en teatropalaciovaldes.es .