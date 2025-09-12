El Sindicato Médico Profesional aprovechará la huelga nacional del 3 de octubre para exigir mejoras en Asturias

OVIEDO 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa) aprovechará la movilización del próximo 3 de octubre a nivel nacional, en la que exigirán un estatuto propio para los médicos y que incluye una huelga, para reclamar también distintas mejoras en el ámbito del Principado de Asturias.

En una rueda de prensa ofrecida en la sede del Simpa en Oviedo, el secretario general de la organización Jose Antonio Vidal Sánchez, ha insistido en la necesidad de que los profesionales aprovechen esa movilización para luchar por sus derechos a nivel autonómico.

En Asturias ya han registrado la convocatoria de huelga de ese 3 de octubre y están a la espera de que el Principado de Asturias les convoque para negociar los servicios mínimos.

De esta forma, la convocatoria de huelga, a la que están llamados unos 4.000 profesionales en Asturias, servirá también para reclamar al Gobierno asturiano distintos aspectos retributivos, como la recuperación de la paga extra de 2010 y organizativos, como la modificación del "infame" sistema de guardias, seguido de cerca por los cómputos para jubilación o la movilidad forzosa.

Otro aspecto al que se ha referido Vidal en la rueda de prensa, acompañado por otros representantes del Simpa, es la necesidad de utilizar a los médicos residentes como "mano de obra barata".

BRECHA POR EXCLUSIVIDAD

Esige además Vidal al Principado que se ponga fin a la 'brecha por exclusividad'. Ha explicado que los profesionales que trabajan en la sanidad asturiana y que lo hacen también en la privada perciben menos dinero por el mismo trabajo.

En concreto, Vidal ha afirmado que los médicos que cumplen con su horario en el sistema pública y que deciden trabajar también de forma privada pasan a percibir de la Administración asturiana 1.026 euros menos que sus compañeros en el sistema asturiano. Vidal ha dicho que se produce una "discriminación" porque el horario es el mismo entre unos y otros. "Lo que decimos es que a igual trabajo, igual salario", ha insistido.

MOVILIZACIÓN NACIONAL

La del 3 de octubre es una huelga convocada en toda España liderada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y Sindicato Médico Andaluz (SMA). Desde el Simpa señalan que se busca la unión no solo para rechazar el proyecto de estatuto marco, sino para exigir ahora es un nuevo estatuto propio, solamente para médicos y facultativos.

Creen que esta movilización puede ser una "oportunidad histórica" y rechazan que se les mezcle con otras especialidades. Existen diferencias, ha explicado Vidal, no solamente en cuanto a responsabiliad, sino en cuanto a formación. Un médico de la sanidad pública emplea once años de su vida en formarse, seis de carrera y cinco de especialidad. "Yo por muchos máster que haga no puedo aspirar a que se me considere fisioterapeuta o enfermera", ha argumentado.