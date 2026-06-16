El sindicato Médicos del SESPA pide a Saavedra que frene las presiones a los facultativos en huelga

Médicos del Sespa se concentran ante Presidencia para trasladar a Adrián Barbón sus reivindicaciones. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma y Sindicato Médicos del SESPA ha expuesto este martes supuestas "coacciones" e "intimidaciones" por parte de cargos directivos del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA) hacia facultativos que secundan la huelga médica y han reclamado a la consejera de Salud, Concepción Saavedra, que intervenga para que cesen estas actuaciones.

Según el sindicato, mientras continúan las negociaciones con la Consejería de Salud, en distintos centros de trabajo se estarían produciendo actuaciones que consideran contrarias al derecho de huelga y dirigidas a presionar a los profesionales que han decidido suspender la actividad voluntaria que realizan por las tardes.

En un comunicado enviado a la prensa, aseguran que ya han trasladado esta situación tanto a la Consejería como a la gerencia del SESPA y sostienen que la decisión de "dejar la tarde y no realizar los programas extraordinarios debe ser completamente libre", al tratarse de una actividad no obligatoria.

Asimismo, afirman haber tenido conocimiento a finales de la pasada semana de presuntas presiones por parte de la Gerencia, que incluirían reuniones con algunos servicios en las que, según han indicado, se habrían producido amenazas y referencias a la situación contractual de profesionales con vínculos laborales más precarios.

El sindicato también ha criticado que se habría planteado asignar a facultativos que han dejado voluntariamente de realizar actividad por las tardes a quirófanos "estructurales", una medida que consideran una vulneración de su decisión de no participar en trabajo voluntario.

Según ha explicado, el comité de huelga trasladó esta situación el lunes a la consejera de Salud, quien "manifestó sorpresa y dijo que iba a informarse de lo sucedido".

Por otro lado, ha cuestionado la convocatoria realizada por la Consejería y el SESPA para reunir este jueves a todas las jefaturas de Anestesia. A su juicio, se trata de una reunión "excepcional" que interpreta como una medida de presión, por lo que han animado a los responsables de los servicios a solicitar la presencia de asesoramiento jurídico o sindical si lo consideran necesario.