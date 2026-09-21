El sindicato SIMES firmará este martes la salida de la huelga médica en la sanidad asturiana

Archivo - Médicos del Sespa se concentran ante Presidencia para trasladar a Adrián Barbón sus reivindicaciones. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médic@s del SESPA (SIMES) ha anunciado este lunes que firmará el acuerdo de salida de huelga entre la organización sindical y el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) este martes.

Según ha explicado el sindicato, el texto pactado con la Consejería de Salud asturiana ha contado con el respaldo del 72 por ciento de los votos en la consulta telemática celebrada durante el pasado fin de semana.

En este proceso participativo, abierto a todo el colectivo médico de la Sanidad Pública asturiana, han participado un total de 400 profesionales. La formalización del acuerdo tendrá lugar en el edificio de los Servicios Centrales del Sespa.