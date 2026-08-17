El Sindicato Veterinario reclama al Principado agilidad para garantizar el derecho a la movilidad

Atención a la prensa de Sivepa - SIVEPA

OVIEDO 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (Sivepa) ha denunciado públicamente la vulneración del derecho a la movilidad del personal funcionario del Principado de Asturias, como consecuencia del retraso de la Administración autonómica en la resolución de los concursos de méritos y en la convocatoria de los concursos de traslados.

Desde la organización han señalado que el Ejecutivo asturiano acumula un retraso que casi triplica el plazo máximo fijado por la Ley de Empleo Público autonómica para resolver los concursos de méritos, una situación que afecta a cerca de 2.000 puestos.

Asimismo, han criticado que no se hayan convocado concursos de traslados desde el año 2023, pese a que la normativa establece el concurso como el sistema ordinario de provisión y fija el plazo de un año para convocar las vacantes.

Según ha manifestado el sindicato, esta inacción favorece el mantenimiento prolongado de ocupaciones provisionales mediante comisiones de servicio, lo que dificulta la planificación de los recursos humanos y perjudica la estabilidad organizativa en el Principado.

La organización ha llamado la atención sobre el contraste existente con el ámbito del personal laboral, donde de forma general sí se respetan los plazos legalmente previstos. Finalmente, el sindicato ha sostenido que la solución requiere de una reforma profunda en el funcionamiento de la Administración asturiana que evite el uso estructural de la cobertura temporal.

Para ello, ha reclamado la dotación de los recursos humanos, tecnológicos y organizativos necesarios que aseguren la agilidad de los procesos y protejan los derechos laborales del colectivo funcionario.