Los sindicatos desconvocan la huelga prevista para el 4 de septiembre en las escuelas infantiles de 0 a 3

OVIEDO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF, convocantes de la jornada de huelga prevista para el próximos día 4 de septiembre en las escuelinas --escuelas infantiles de 0 a 3 del Principado-- han acordado su desconvocatoria puesto que en el momento actual, en pleno proceso de negociación y con un calendario de reuniones fechado ya, entienden que "su obligación es favorecer la negociación y el entendimiento".

"Nuestro objetivo es buscar el diálogo que lleve a conseguir todas las mejoras laborales para nuestro colectivo y a dignificar el ciclo", indican desde las organizaciones sindicales.

Por ello consideran que las movilizaciones, concentraciones, huelgas y demás mecanismos a través de los que reivindicar y exigir nuestros derechos, han de organizarse si el trabajo y las reuniones de la Mesa de Diálogo no logran alcanzar estos fines.