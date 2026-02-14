Sindicatos de Hunosa exigen "transparencia": "No habrá Plan de Empresa mientras La Pereda siga en el aire"

Archivo - Central de La Pereda - CONCEYU CONTRA LA INCINERACIÓN - Archivo

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO de Hunosa y SOMA-FITAG-UGT han reclamado este sábado "transparencia, información inmediata y un calendario claro" en las negociaciones del Plan Futuro de Empresa de Hunosa, tras la reunión mantenida este virenes con la SEPI en Madrid. La cita se centró casi exclusivamente en la situación de la central térmica de La Pereda, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Según ha informado los sindicatos, la SEPI comunicó que continúa analizando alternativas para obtener las autorizaciones ambientales necesarias, argumentando que "aún precisa más tiempo para evaluar el alcance jurídico y técnico de la sentencia y definir una hoja de ruta". Pese a que aseguran que su "apuesta estratégica por La Pereda se mantiene intacta", CCOO y SOMA-FITAG-UGT han señalado que "no existe un plan claro, ni plazos, ni certezas".

Los sindicatos an dejado claro que "no habrá Plan de Empresa mientras La Pereda siga en el aire", y han advertido de que pretender cerrar un acuerdo "sin clarificar previamente su situación administrativa y ambiental es una temeridad y un engaño a los trabajadores". Además, han reiterado su compromiso con la transformación de La Pereda a una central de biomasa y CSR, pero exigen "reciprocidad" y avances verificables a corto plazo.

Según la nota, los sindicatos han alertado de que, en caso de que no se produzcan progresos, "no descartan ningún escenario" y han advertido de que la falta de soluciones tendrá "una respuesta proporcional por parte de los trabajadores". A esto han añadido que la responsabilidad recae "exclusivamente de la SEPI, Hunosa y del Gobierno del Principado de Asturias".

Los representantes sindicales han recalcado que, sin la definición del futuro de La Pereda, no habrá acuerdo ni paz social, insistiendo en que la central es "la columna vertebral del futuro industrial y energético de Hunosa".