Sindicatos rechazan que se detraigan remanentes de las empresas y organismos municipales para pagar deuda

"Tapar agujeros contables generados por una pésima gestión es una decisión política grave, alertan

GIJÓN, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las secciones sindicales en EMA de UGT y LCT, en Emtusa de UGT, Usipa y CSI, y en Emulsa de UGT, CSI Y CT y CSI, han expresado este jueves su rechazo a que se detraigan remanentes de tesorería de las empresas públicas y de la Fundación Municipal de Servicios Sociales para destinarlos al pago de deuda general del Ayuntamiento.

Las organizaciones sindicales, a través de una nota de prensa, han advertido de que, en la práctica, esta medida supone una descapitalización "injustificable" de entidades que prestan servicios públicos esenciales "y que ya arrastran importantes déficits estructurales", han alertado.

"Nos parece inaceptable que el Ayuntamiento decida desviar más de 12 millones de euros del superávit acumulado por los organismos autónomos (4 millones de Servicios Sociales, 1,6 de Emulsa, 2,6 de EMA) para amortizar deuda bancaria, en lugar de invertir esos fondos en mejorar los servicios, reforzar las plantillas y atender a las necesidades reales de la población", han criticado.

A mayores, han incidido en que "no es asumible" que la FMSS disponga de un remanente de 12 millones de euros, "mientras cientos de gijoneses siguen esperando ayudas básicas para vivir con dignidad, estando en riesgo de exclusión social o sin proyectos destinados a frenar la pobreza en la ciudad", han recriminado.

Por todo ello, han reclamado un modelo de gestión pública que priorice a las personas, refuerce los servicios públicos y respete a las plantillas que los sostienen.

Al tiempo, han considerado que el que se utilicen los remanentes de las empresas municipales para "tapar agujeros contables generados por una pésima gestión es una decisión política grave, que compromete el futuro de lo público", han recalcado.

A mayores, han asegurado que esta política pone en riesgo las empresas municipales, a lo que han puesto de ejemplo el crédito que tuvo que pedir Emtusa, y no el Ayuntamiento, por problemas de financiación.