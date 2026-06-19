El Síndico Mayor dice que las conclusiones de su informe no son extrapolables al conjunto de la contratación asturiana

Roberto Fernández Llera - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias, Roberto Fernández Llera, ha precisado este viernes que las conclusiones del informe del órgano fiscalizador sobre Contratación del Sectór Público Autonómico correspondiente al ejercicio 2024 han de ceñirse a los expedientes analizados y no pueden extrapolarse al conjunto de la contratación asturiana.

Fernández Llera ha comparecido este viernes en la Comisión de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos para dar cuenta sobre el mencionado trabajo.

"Los resultados de la fiscalización, son estrictamente aplicables a cada uno de los expedientes y no extrapolables al conjunto de la contratación", ha subrayado el Síndico Mayor.

Ha explicado que la muestra ha sido seleccionada con criterios de riesgo, en tres bloques de contratos. Los ordinarios y de urgencia, los de emergencia y los menores.

El 94,37 por ciento, esto es, 67 de las 71 entidades que conforman el ámbito subjetivo del informe, remitieron dentro del plazo legalmente establecido las relaciones certificadas de contratos adjudicados en 2024 o, en su caso, las correspondientes certificaciones negativas. El porcentaje de cumplimiento es ligeramente inferior al alcanzado en el ejercicio anterior.

El 37,11 % de los contratos comunicados fueron contratación no menor, por un importe acumulado de 484.161.669 euros (94,41 % del total). El ejercicio 2024 destaca por un incremento especialmente acusado de la contratación menor sobre el resto de los procedimientos de tramitación, habiéndose comunicado 4.595 contratos más que en 2023 (59,20 %) lo que supone un incremento de volumen de gasto del 52,97 % (9.909.725 euros). Por el contrario, la contratación no menor redujo su volumen, tanto en la tramitación ordinaria y urgente (26,21 %) como en la tramitación de emergencia (32,06 %).

El informe refleja que todos los contratos adjudicados por procedimiento negociado sin publicidad tramitados por la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer carecen de pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas.

"Esta omisión no conlleva únicamente un incumplimiento del artículo 116.3 de la Ley de Contratos del Sector Público, sino que implica que el expediente carece de una definición de los aspectos jurídicos, económicos y técnicos que garantizan la seguridad jurídica, igualdad de trato y transparencia de la licitación", señala el trabajo de la Sindicatura. Además, en ninguno de los cuatro expedientes analizados se justifican en la fase preparatoria del expediente de contratación los aspectos de obligado cumplimiento previstos apartados de la Ley de Contratos del Sector Público.

El informe también detectó que el Servicio de Salud el Principado de Asturias usa la contratación menor para cubrir necesidades periódicas o recurrentes. Se trata de una incidencia que la Sindicatura ya advirtió en informes precedentes.

Los grupos de la oposición se han mostrado críticos con la gestión de los contratos en el Principado. El diputado del PP Agustín Cuervas-Mons ha dicho que el informe es "demoledor" y que demuestra que no existe una planificación, además de que se busca limitar la concurrencia. "Debe ponerse remedio a esta situación", ha dicho.

El diputado de Vox Gonzalo Centeno ha destacado el "rigor" del informe, pero ha lamentado que este tipo de trabajos no sean tenidos en cuenta y que no se les haga caso. El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha advertido que lo más preocupante es la tendencia que refleja la contratación y son cuestiones que reflejan "un patrón" y no un simple error puntual. Además, Pumares ha dicho que se usan a sociedades mercantiles para operar con menos controles.

Por parte del PSOE ha intervenido Ramón Fernández Huerga, que ha acusado a la oposición de hacer un "uso torticero" del informe de la Sindicatura de Cuentas con una interpretación "oportunista" del mismo. Ha instado a los grupos a tener en cuenta los argumentos expuestos en las alegaciones.