La socialista Eva María Pérez se perfila como nueva alcaldesa de Llanera

Pleno de Llanera - CAPTURA DE LA WEB DEL AYUNTAMIENTO DE LLANERA

OVIEDO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La concejal socialista Eva María Pérez se perfila como nueva alcaldesa de Llanera, después de la dimisión del primer edil hasta la fecha, Gerardo Sanz Pérez.

Ha sido este jueves cuando ha tenido lugar el pleno municipal en Llanera con un único punto del orden del día, el de la toma de razón de la renuncia a la Alcaldía de Sanz.

El acuerdo que han tomado en la corporación es tomar razón de la renuncia al cargo del alcalde y presidente de Gerardo Sánchez Pérez, aceptando la misma y declarar la vacante producida por la dimisión.

La Agrupación Socialista de Llanera, reunida en Asamblea este miércoles, decidió respaldar la propuesta de la ejecutiva de la agrupación, y proponer Eva María Pérez Fernández como candidata a ocupar la Alcaldía de Llanera.

Gerardo Sanz anunció su dimisión el pasado domingo, coincidiendo con la celebración del Certamen de Ganados de Llanera. También se informó de la dimisión del concejal de Cultura, Iván Pérez.