Los socialistas asturianos defienden suspender la regla de gasto por el impacto económico de la guerra en Irán

Archivo - El presidente del Principado y secretario de la FSA-PSOE, Adrián Barbón, en Villaviciosa. - XUAN CUETO - Archivo

OVIEDO, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) ha defendido este martes que "la suspensión de la regla de gasto es una necesidad para combatir los efectos económicos que la guerra ilegal en Irán tiene en los ciudadanos y empresas asturianas".

Se trata de una medida, según destaca en una nota de prensa, que "ya demostró sus efectos positivos en otras crisis como la guerra de Ucrania o la pandemia del COVID, en las que el gobierno de Asturias demostró su capacidad de gestión en situaciones adversas".

En la misma nota de prensa, la FSA defiende que "eliminar esa regla fiscal permite, al Principado y a los ayuntamientos, disponer de un margen presupuestario mayor en situaciones económicas excepcionales como la actual y poder tomar decisiones que sirvan para mermar las consecuencias que puedan sufrir los y las asturianas más vulnerables en este periodo".

Por último, defiende que hay que "estar preparados para tomar medidas más drásticas si así lo requiere la situación en Asturias en estos momentos en los que algunos dirigentes mundiales no respetan el derecho internacional".